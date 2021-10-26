Поблизу Львова затримали зловмисника, причетного до вбивства своєї односельчанки

Як встановили правоохоронці, зловмисник задушив свою жертву під час конфлікту. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

25 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про тіло 70-річної жінки, без ознак життя, виявлене в її квартирі у селі Муроване Львівського району. Про подію повідомила донька померлої.

За вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники карного розшуку та слідчі відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи поліції Львівщини. На тілі жінки правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті. Як в подальшому встановили медики, жінка була задушена.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець села Муроване. 22 жовтня близько 20.30 між ним і загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив жінку, а коли вона впала на підлогу – задушив рушником, після чого втік з місця події.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області