Побори та скоєння тяжких злочинів: на Одещині затримали т. зв. «смотрящого» за Рені та учасника його банди

Гроші, отримані у злочинний спосіб, зловмисники використовували для поповнення «общака» та функціонування кримінальної діяльності. Зокрема ділки вимагали в підприємця повернути їм 370 000 гривень вигаданого боргу. Нині фігуранти перебувають в Ізоляторі тимчасового тримання, де очікують на обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, 38-річний житель Рені, який неодноразово мав проблеми із законом та відбував за це покарання, створив кримінальне угруповання. Також у відповідних колах позиціював себе як «смотрящий» за містом.

Учасники злочинної групи тривалий час тероризували місцеве населення та підприємців. За спокійне ведення бізнесу чи життя в Рені люди повинні були сплачувати певний відсоток. У тих, хто не погоджувався на «правила» криміналітету, з’являлися проблеми на кшталт неіснуючих боргів, викрадення авто, фізичного насилля тощо.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області зібрали докази причетності «смотрящого» та його оточення до скоєння серії злочинів.

Так в одному з епізодів лідер та учасник угруповання вирішили збагатитися коштом підприємця. Під приводом доставки води вони заманили чоловіка в будинок, де почали його бити та вимагати сплатити 1500 доларів до визначеного терміну. Згодом повідомили, що сума вигаданого боргу зросла до 370 000 гривень і погрозами змусили потерпілого написати боргову розписку.

8 січня поліцейські за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали так званого «смотрящого» за Рені та учасника його угруповання. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині зловмисники перебувають в Ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом в суді розглядатиметься клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас в суді триває розгляд кримінального провадження, в якому затриманий кримінальник та четверо осіб з його оточення обвинувачуються у нанесенні тілесних ушкоджень, викраденні автомобіля та хуліганстві.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України