Побори з провідників та безквиткові перевезення – деталі обшуків на «Укрзалізниці»

Насамперед слідство націлене на потяги міжнародного сполучення.

Він зазначив, що за його даними, в організації схеми поборів із провідників підозрюють керівника профспілок «Укрзалізниці» Івана Супруненка та керівників підрозділу «Резерв провідників».

«Схема стосується розподілу провідників на потяги за напрямками. Якщо ти звичайний провідник та не залучений до схеми, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту. Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництву «Резерву провідників» за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формується потяг, наприклад «на Варшаву», де окремо продається посада начальника потягу», – пояснив суть схеми Плінський.

Лише за рахунок «продажу» посад провідникам організатори отримували 3-5 тисяч доларів «доходу». У свою чергу провідники «відбивали» вкладені гроші завдяки перевезенням людей без квитків, передач і навіть контрабанди мобільних телефонів. Частину прибутків віддавали начальнику потяга, який насправді мав слідкувати за дотриманням закону.

Плінський зазначив, що керівництво «Укрзалізниці» сприяло розслідуванню, яке тривало уже довгий час.

Нагадаємо, вранці в Нацполіції заявили про слідчі дії на об’єктах Укрзалізниці та попередили, що можуть проводити обшуки на потягах міжнародного сполучення. // Дзеркало тижня