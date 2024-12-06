Побили та відібрали гроші: у Харкові чотирьом молодикам повідомили про підозру у скоєнні розбою

Зловмисники побили потерпілого, відібрали у нього 7 тисяч гривень та документи.

На території Холодногірського району у безлюдному місці на 18-річного хлопця напали четверо незнайомців. Завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали гроші.

За вказаним фактом слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку відділу поліції, оперативники управління карного розшуку, УОТЗ та управління кримінального аналізу ГУНП в Харківській області встановили та затримали всіх нападників. Ними виявилися двоє хлопців 16 років, та 17 і 18 років.

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучили особисті речі та гроші потерпілого.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті за скоєний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Новобаварська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Харківської області