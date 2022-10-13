Побили та відібрали телефон: поліцейські Києва затримали двох грабіжників

Зловмисники підбігли до чоловіка, побили його, вирвали з рук мобільний телефон та втекли. Правоохоронці затримали фігурантів неподалік від місця скоєння злочину, їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річного киянина про те, що на Оболонському проспекті у Києві його побили та пограбували двоє невідомих. На місце події виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Упродовж 10-ти хвилин поліцейські розшукали фігурантів за прикметам, які надав потерпілий. Вони перебували на одній з вулиць неподалік місця скоєння злочину та один з них мав при собі мобільний телефон, який належить заявнику.

Підозрюваними виявилися місцеві мешканці, 2004 року народження. Як з’ясували поліцейські, вони підбігли до перехожого, нанесли йому численних ударів, після чого вихопили мобільний телефон та втекли. Потерпілий попросив перехожих зателефонувати до поліції та вже за кілька хвилин нападників зупинили.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчими Оболонського управління поліції за процесуального погодження із Оболонською окружною прокуратурою 18-річним молодикам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва