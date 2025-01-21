Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: один із кривдників отримав підозру в катуванні та вимаганні

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку з Білої Церкви, який разом із іншими підліткамипобили дівчинку в місцевому парку. Розслідування щодо ще трьох нападників триває.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.

Під час досудового провадження поліціянти з’ясували, що 16-річний хлопець погрожував дівчині, вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик.

“Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень”, – зауважили в поліції.

Хлопця підозрюють у злочинах, передбачених частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Кривднику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, триває розслідування ще щодо трьох фігурантів побиття за статтею 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, у Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку в місцевому парку. Знущання зафільмували, а відео поширити у соцмережах.

На ролику група дівчат та хлопців по черзі завдають ударів руками та ногами іншій дитині.

Згодом правоохоронці встановили, що до побиття причетні ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. // УП. Життя