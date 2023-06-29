Побиття військового на Львівщині: у прикордонному загоні проводиться перевірка

На Львівщині через побиття військовослужбовця Державна прикордонна служба України розпочала перевірку прикордонного загону.

Про це повідомив у коментарі УНН старший офіцер сектору взаємодії зі ЗМІ в Спеціальній радіоелектронній розвідці Управління Державної прикордонної служби України, підполковник Микола Ферин.

“У відповідному прикордонному загоні призначено службове розслідування, яке зараз триває. Також відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військово-службовою особою влади чи службових повноважень – частина 5 статті 426-1 ККУ, розслідування справи здійснює вже ДБР. Наразі проводяться слідчі дії та опитуються свідки, а також потерпілий, який перебуває у госпіталі”, – повідомив Микола Ферин.

Раніше повідомлялось, що 30-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби став жертвою побиття на полігоні у Львівській області, де тимчасово дислокується його підрозділ. Про це повідомила його сестра.

Наразі Державне бюро розслідувань розслідує побиття військовослужбовця у військовій частині на Львівщині.