Побиття військового у Гідропарку: поліція Києва затримала чотирьох нападників їм готується повідомлення про підозру

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.

Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.

Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років.

За вказаним факто слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.