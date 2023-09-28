Побив до непритомності та відібрав сумку – жителя Львівщини на Волині судять за розбій

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем міста Яворова Львівської області розбою в умовах воєнного часу, а також заподіяння ним одному з потерпілих легких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 125 КК України).

Увечері 31 липня 2023 року нетверезий молодик поблизу магазину в селі Переспа Луцького району напав на двох жителів Житомирщини, які працювали на будівництві. 32-річного потерпілого він ударив кулаком в обличчя, а 43-річного побив до непритомності – й відібрав сумку з гаманцем та мобільний телефон.

Подальшу долю обвинуваченого, який перебуває під вартою, вирішуватиме суд.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури