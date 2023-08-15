Побив до смерті 68-річного пенсіонера: у Криворізькому районі затримали нападника

Під час сварки між чоловіками виникла бійка, в ході якої підозрюваний наніс потерпілому травми несумісні із життям.

Злочин стався 12 серпня на території домоволодіння, розташованому у одному із селищ Криворізького району. Правоохоронці встановили, що під час спілкування між сусідами виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний завдав потерпілому численні удари дерев’яною палицею. Він отриманих травм 68-річний містянин помер.

Поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції затримали 64-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 серпня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції