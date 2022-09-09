Побив до смерті ніжкою від стола та втік: затримано підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину

Намагаючись уникнути відповідальності, 38-річний затриманий втік з місця злочину та майже добу переховувався від поліції. Зловмисник раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини, проникнення до житла та зґвалтування. У грудні минулого року він звільнився з виправної установи, де відбував покарання терміном 8 років за зґвалтування.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 вересня близько 1 години ночі від 45-річної жительки селі Багринівці Вінницького району.

Зі слів жінки, знайомий сусіда побив її та її чоловіка. Поліція та лікарі, які відразу виїхали на місце події, не змогли врятувати потерпілого – він помер від отриманих травм. Попередня причина смерті 44-річного чоловіка – відкрита черепно-мозкова травма. Потерпіла з тілесним ушкодження була доставлена до лікарні.

За попередньою інформацією між чоловіками після застілля виник конфлікт. Молодший з низ побив старшого ніжкою від столу. Затриманий також побив жінку, яка намагалась заступитись за чоловіка. Після злочину 38-річний зловмисник втік. Оперативники його затримали цього ж дня в родичів у цьому ж селі.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру, поліція клопотатиме в суді щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідством розслідуються кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1. ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області