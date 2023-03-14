Побив до смерті та намагався сховати тіло односельця: на Вінниччині затримали 37-річного зловмисника

13 березня поліцейські менш ніж за годину встановили та затримали 37-річного мешканця Калинівської міської територіальної громади, який до смерті побив свого односельця. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

13 березня близько 20.00 до поліції звернулась 22-річна мешканка села Гущинці, яка повідомила про те, що у господарському приміщенні вона виявила тіло знайомого чоловіка без ознак життя.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, поліцейські з’ясували, що напередодні до будинку 54-річного потерпілого прийшов один із односельців. Між чоловіками виник словесний конфлікт, у результаті якого останній завдав померлому тілесні ушкодження руками та ногами в область голови. Чоловік намагався приховати сліди злочину, тому переніс тіло до господарського приміщення, яке знаходилось неподалік.

На підставі зібраних речових доказів на місці злочину, проведення слідчо-розшукових дій поліцейські менш ніж за годину встановили особу, причетну до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області