Побив до смерті знайомого та присипав його тіло опалим листям у парку: у Києві затримали підозрюваного

Чоловіки разом пили алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття. Підозрюваному у тяжкому злочині загрожує до 15 років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення, що в лісопарковій зоні за однією з автостанцій Подільського району виявлено тіло чоловіка.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Вони виявили тіло 66-річного місцевого мешканця із численними тілесними ушкодженнями та встановили, що до смертельного побиття причетний 46-річний чоловік.

Встановлено, що між чоловіками під час спільного розпивання алкогольних напоїв виникла сварка, у ході якої фігурант наніс компаньйону смертельні удари, а після чого сховав його тіло під шаром опалого листя у парку.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва