Побив літню жінку та заволодів її грошима і прикрасами – у столиці затримали зловмисника

Місцевий мешканець прослідкував за потерпілою до її під’їзду, де напав, побив та заволодів її речами. Поліцейські розшукали та затримали зловмисника, наступні п’ятнадцять років він може провести за гратами.

До поліції Києва звернулася 79-річна мешканка Солом’янського району з повідомленням про розбійнинапад. Невідомий, в під’їзді будинку, де проживає потерпіла, вдарив її по голові й заволодів майном.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, на місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку:

«Ми встановили, що нападник простежив за потерпілою від магазину, де вона робила покупки. Вже в під’їзді будинку він вдарив літню жінку по голові та відібрав рюкзак і зірвав з вух золоті сережки. У наплічнику бабусі знаходилися всі її заощадження – 25 тисяч гривень, документи, банківські картки та продукти харчування».

Оперативники менш ніж за добу встановили та затримали нападника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який, лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин. Під час обшуку у його квартирі правоохоронці вилучили частину речей, якими зловмисник заволодів у потерпілої.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. За рішенням суду на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва