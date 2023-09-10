побив сусіда та втік: поліцейські кам'янського району затримали 60-річного нападника

Із тяжкими травмами голови 36-річного потерпілого направили до медичного закладу.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 вересня близько 19-ї години. Проведеними заходами поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП встановили, що потерпілий перебував в гостях у свого сусіда.

Під час конфлікту між чоловіками виникла бійка, в результаті якої розлючений господар руками та ногами жорстоко побив гостя по голові. Після чого витягнув непритомного чоловіка у двір та втік з місця злочину. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП