Побив товариша і відволок на дорогу: за підозрою у вбивстві затримали 38-річного жителя Одещини 

Суд за клопотанням слідчих обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Кілька днів тому до чергової частини Подільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів одного з сіл Куяльницької територіальної громади про виявлене на дорозі тіло немісцевого чоловіка.

При огляді померлого судово-медичним експертом були виявлені сліди побиття. Попередньо, причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений пошкодженням внутрішніх органів та крововиливами. Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами поліцейські протягом години встановили, що постраждалий – 25-річний житель сусіднього села, який напередодні був у гостях у 38-річного знайомого. Під час хмільного застілля між сп’янілими товаришами виникла сварка, яка переросла в бійку. Господар нещадно побив гостя кулаками і ногами, відволок подалі від свого будинку і кинув на дорозі.

«Подію було нами кваліфіковано як умисне вбивство. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років. Фігуранта затримано у процесуальному порядку. За нашим клопотанням суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Досудове розслідування триває.

Подільське районне управління поліції Одещини