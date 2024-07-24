Побив знайому до смерті: поліція Кривого Рогу затримала 38-річного нападника
Під час спілкування між підозрюваним та потерпілою виникла суперечка, в ході якої зловмисник декілька раз вдарив жінку по голові. Від отриманих травм 49-річна містянка померла в лікарні.
Повідомлення про злочин до поліції надійшло 22 липня близько 10-ї ранку. Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції встановили обставини того дня та затримали нападника.
Зібравши всі необхідні докази, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького РУП