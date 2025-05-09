Почав “кар’єру” рано, але недовго: Сумські поліцейські спіймали 19-річного хлопця з 20 пакетиками “щастя”

Що ж, молодь у нас не тільки TikTok знімає, а й намагається опанувати інші “професії”. Ось у Сумах поліція на проспекті Михайла Лушпи (не найбезлюдніше місце, до речі) зупинила 19-річного місцевого жителя.

Виявилося, хлопець вирішив не чекати пенсії, щоб “підзаробити”, і зайнявся “благородною” справою – збутом наркотиків, зазначає Відділ комунікації поліції Сумської області. При собі у нього знайшли цілий скарб: 20 згортків з білою кристалічною речовиною. Запідозрили, що це ті самі, сумнозвісні “солі”, від яких люди перетворюються на зомбі. Мабуть, дрібний опт для вечірки чи просто “пробніки”.

На місце події одразу збіглися поліцейські, все вилучили і відправили на експертизу. Ну, щоб точно знати, що це не цукор і не пральний порошок, а саме те, що погубило вже не одну тисячу життів.

Тепер юного “стартапера” офіційно затримано, і прокуратура вже повідомила йому про підозру за статтею про незаконне зберігання і збут наркоти. Тобто, “кар’єра” закінчилася, не встигнувши толком початися. Замість “легких грошей” тепер світить цілком реальний строк і зіпсована біографія.

Слідство поки що працює. Напевно, з’ясовують, звідки “товар” і хто підсадив такого молодого хлопця на цю “бізнес-модель”.