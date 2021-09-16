Под Днепром 59-летний мужчина распространял детское порно

Житель Першотравенска хранил детское порно и распространял запрещенные материалы в сети.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

10 сентября в доме подозреваемого правоохранители провели обыск. Во время следственных мероприятий сотрудники миграционной полиции Днепропетровщины совместно со следователями Синельниковского районного управления полиции изъяли wifi-роутер и системный блок с запрещенными фото и видеоматериалами.

Изъяты вещественные доказательства направили на проведение соответствующей экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о вручении уведомления о подозрении. Досудебное расследование продолжается.