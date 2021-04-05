Под Днепром быдло, называющее себя фанатами разгромило электричку (видео)

В Днепропетровской области произошел неприятный инцидент, футбольные фанаты разгромили вагон электрички и вступили в открытую стычку с полицией на перроне

Об этом сообщает 056.

Как стало известно, инцидент произошел 3 апреля. На стадионе “Электрометаллург” состоялся футбольный матч между командами из Никополя и Кривого Рога. Матч был благотворительным. Его цель — сбор средств для Амелии Мищенко.

Фанаты ФК «Кривбасс» омрачили игру своим поведением. Еще в электричке, на пути в Никополь, они начали жечь фаеры прямо в электричке и ломать вагоны. Остальные пассажиры вызвали полицию и описали ситуацию.

Агрессивно настроенных болельщиков полиция задерживала на перроне. Они вступали в открытые стычки с полицией и правоохранители применяли спецсредства.

По материалам «Прихист»