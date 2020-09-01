Под Днепром недавно освободившийся уголовник, забравшись в квартиру, ограбил семью

В Першотравенске Днепропетровской области мужчина ограбил семью пенсионеров.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу ГУНП.

Так, 29 августа около 22:30 мужчина залез в квартиру на 1 этаже многоэтажки. Из-за шума на кухне проснулись хозяева. Они попытались помешать злоумышленнику. Тогда мужчина забрал мобильный телефон и деньги, толкнул владельца квартиры и скрылся, закрыв пенсионеров на замок. Пострадавшие сразу обратились в полицию и описали внешность злоумышленника. Правоохранители оперативно установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый 40- летний житель Першотравенска, который неделю назад вышел из мест лишения свободы за кражу.

Его задержали в квартире знакомой, где он скрывался. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения