Под Днепром полиция задержала около 25-ти вооруженных участников преступной группировки: (фото, видео)

В городе Подгородное Днепропетровской области в ходе спецоперации полицейские задержали преступную группировку, деятельность которой связана с незаконным сбытом наркотиков.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска. В 7-ми автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

В остановленных автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяты охотничьи ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.