Под Харьковом мужчина напал на приехавшую его обесточивать бригаду облэнерго

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В Харьковской области потребитель ударил работника облэнерго

Под Харьковом произошло еще одно нападение на работников облэнерго. Во время исполнения служебных обязанностей на сотрудников Дергачевского района электрических сетей напал мужчина.

Под Харьковом мужчина напал на приехавшу…

Фото: Харьковоблэнерго

Инцидент произошел в пгт Слатино сегодня, 29 ноября, около 11:00, сообщили Depo.Харьков в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Работники прибыли на ул. Чапаева для отключения потребителя из-за самопроизвольного подключения. Из домовладения вышел мужчина. Он ударил работника облэнерго в лицо, а также лопатой пытался повредить служебный автомобиль, разбив лобовое стекло.

Ранее энергетики уже выезжали на отключение по указанному адресу, долг потребителя составляет более 5 тыс. грн. Но после потребитель самовольно подключался к электросети.

На место вызвали полицию.

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