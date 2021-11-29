Под Харьковом мужчина напал на приехавшую его обесточивать бригаду облэнерго

В Харьковской области потребитель ударил работника облэнерго

Под Харьковом произошло еще одно нападение на работников облэнерго. Во время исполнения служебных обязанностей на сотрудников Дергачевского района электрических сетей напал мужчина.

Инцидент произошел в пгт Слатино сегодня, 29 ноября, около 11:00, сообщили Depo.Харьков в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Работники прибыли на ул. Чапаева для отключения потребителя из-за самопроизвольного подключения. Из домовладения вышел мужчина. Он ударил работника облэнерго в лицо, а также лопатой пытался повредить служебный автомобиль, разбив лобовое стекло.

Ранее энергетики уже выезжали на отключение по указанному адресу, долг потребителя составляет более 5 тыс. грн. Но после потребитель самовольно подключался к электросети.

На место вызвали полицию.