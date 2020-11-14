Под Харьковом начальница почтового отделения прикарманила четверть миллиона

В Харьковской области начальница одного из отделений почтовой связи присвоила свыше 250 000 гривен. Как сообщили в полиции, злоумышленница похитила деньги, хранившиеся в кассе отделения.

Установлено, что 49-летняя начальница почты присвоила часть денежных средств, которые поступали в кассу при проведении операций с наличными. При учете и формировании ежедневных кассовых отчетов женщина указывала наличие денег в кассе, хотя средств уже не было.

За три месяца, с 1 января по 3 марта 2020 года, образовалась недостача в сумме более 250 000 гривен.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. // sq.com.ua