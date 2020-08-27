Под Харьковом расстреляли автобус с «общественниками»: двое раненых, заложников нет

Под Харьковом расстреляли автобус, два человека ранены, заложников нет. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

“Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы под Харьковом. По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введено в действие полицейскую операцию “Сирена”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинського ОП. Установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем “Мицубиси” заблокировали движение микроавтобуса “Мерседес”, в котором находились представители ОО “За жизнь”, и заставили его остановиться.

“После этого из автомобиля вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией «Сирена». Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Все обстоятельства устанавливаются”, — говорится в сообщении