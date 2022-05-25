Под Киевом мужчина обстрелял жилые дома соседей из охотничьего оружия (фото)

Правоохранители Василькова задержали стрелка,который открыл огонь по жилым домам своих соседей.

23 мая в 4 часа утра в селе Ходосовка 34-летний мужчина устроил стрельбу по соседским домам из охотничьего ружья «Diamond Back». Передает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Пули повредили жилище 34-летней женщины и припаркованный в соседнем дворе автомобиль.

Полицейские обнаружили вблизи дома потерпевшей 13 гильз.

Стрельца полиция задержала, изъяла у него охотничье ружье и более 100 патронов разного калибра. По предварительным данным во время совершения правонарушения стрелок был пьян.

В настоящее время 34-летний мужчина был помещен в изолятор временного содержания. Следователи по факту хулиганства начали досудебное расследование. Злодею грозит лишение свободы до 7 лет.