Под Киевом мужчина убил своего друга и… уснул на месте преступления

В среду ночью, 8 августа, в полицию поступило сообщение о смерти 70-летнего жителя села Подгорцы, что на Обуховщине. Прибыв по указанному адресу, правоохранители осмотрели тело и выяснили, что мужчина умер от удара ножом в сердце.

После прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили у забора двора еще одного человека, который спал. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Впоследствии полицейские выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина нанес ножевое ранение своему другу в область грудной клетки, от которой владелец дома скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вышел из дома и уснул вблизи забора.

С места происшествия изъяли раскладной нож со следами бурого цвета и направили на экспертизу.

Полиция задержала горе-друга в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.