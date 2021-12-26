Под Киевом подросток на чужом грузовике устроил гонки с полицией

Под Киевом подросток с девушкой на угнанной фуре и устроил гонки с полицейскими.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области, пишет УНН.

Вчера около 23 часов инспекторы получили ориентировку, где сообщалось о похищении транспортного средства Iveco в поселке Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция «Перехват».

«Около 12 часов ночи, на 32 км автодороги Киев-Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Увидев служебный автомобиль, водитель ускорился и пытался убежать, нарушая правила дорожного движения», — указали правоохранители.

Через некоторое время, не доезжая до столицы, водитель, как указано, остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу.

«В автомобиле находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что водитель предложил взять это транспортное средство и покататься», — отметили в патрульной полиции.

На место была вызвана следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Совместными усилиями правоохранительных служб, около 2-х ночи, предполагаемого 17-летнего угонщика обнаружили и задержали. Следователи будут устанавливать все обстоятельства данного происшествия.