Под Киевом поймали похитителей сейфа, «вооруженных» пейнтбольными автоматами (видео)

В металлическом сейфе находилось 32 тысячи гривен

Жители Фастовщины ворвались в помещение одного из предприятий и похитили сейф с деньгами. В складское помещение воры попали ночью – они повредили навесной замок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Злоумышленники похитили металлический сейф, в котором находилось 32 тысячи гривен.

«Работники криминальной полиции установили и задержали воров, а также у одного из них изъяли похищенные деньги. Злоумышленники признались стражам порядка, что сейф выбросили в поле на Фастовщине», – говорится в сообщении.

Во время обыска изъяли два стартовых пистолета и другое чужое имущество.

Что им грозит

«Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается», – добавляют в полиции.

Решается вопрос о подозрении задержанным. Меру пресечения изберет суд. // «Сегодня»