Под Киевом пьяный мужчина, поссорившись с женой, повредил десяток авто (видео)
Частная охрана задержала его с помощью спецсредств.
На Софиевской Борщаговке под Киевом пьяный мужчина после ссоры с женой повредил не менее десятка припаркованных автомобилей.
Об инциденте, произошедшем вечером 23 декабря, сообщает «Киев Оперативный«. Дебошира задержали работники охраны и неравнодушные жители с помощью камер видеонаблюдения.
«Сотрудники охраны догнали хулигана, используя спецсредства, действуя исключительно в рамках своих полномочий и действующего законодательства, провели задержание и удерживали нарушителя до прибытия сотрудников полиции, поскольку он пытался убежать. Сейчас обстоятельства событий устанавливают правоохранители», — говорится в сообщении.Tweet