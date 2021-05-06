Под Киевом спасли 14-летнюю девушку, которую отравили и похитили неизвестные (видео)

На окраине города, возле АЗС инспекторы обнаружили похищенную девушку, которая на глазах полицейских потеряла сознание.

В Белой Церкви правоохранителям удалось найти и спасти 14-летнюю девушку, которую отравили и похитили неизвестные.

Об этом сообщает Патрульная полиция Белой Церкви на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, около 01:00. На планшет полицейских поступил вызов «отравление». Взволнованная заявительница сообщала, что неизвестные лица ее напоили чем-то и она не понимает, где находится.

Связавшись с девушкой в телефонном режиме, патрульные поняли, что она не может разговаривать. Впоследствии патрульные выяснили, что гражданка находится в автомобиле. Однако, выйти из него она не могла, потому что, оставив ее наедине в легковушке, авто закрывали, а место дислокации неизвестные быстро меняли. Все же девушке удалось описать марку машины и место, где она находилась.

На окраине города, возле АЗС инспекторы обнаружили девушку, которая на глазах полицейских потеряла сознание. Полицейские оказали пострадавшей домедицинскую помощь и вызвали врачей.

Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Белой Церкви. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей. // УНИАН