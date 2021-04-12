Под Одессой коммунальщик на спецтехнике сбил пешехода и бросил умирать

Тело нашли в камышах на Объездной дороге вблизи Куяльника.

В Одессе задержали водителя, причастного к недавней гибели пешехода на Объездной дороге. Им оказался работник коммунального предприятия, который ехал на рабочем транспорте.

По информации полиции, тело обнаружили вечером 7 апреля в камышах на Объездной дороге вблизи курорта «Куяльник». Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, полученных в результате ДТП.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение.

Полицейские начали выяснять личность жертвы и искать виновников. 12 апреля они сообщили, что погибший — 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.

Машина принадлежит одному из коммунальных предприятий. Правоохранители изъяли ее и наложили арест.

«Мужчина признался: ехал 6 апреля ночью по работе и не успел отреагировать, когда увидел на трассе перед собой силуэт человека. По словам водителя, он остановился, а увидев, как потерпевший зашевелился, поехал дальше», — рассказали в полиции.

В досудебном расследовании назначен ряд экспертиз. // УНИАН