Под Одессой во дворе частного дома подожгли авто семьи журналистов (фото)
Инцидент произошел вчера около 4:20 в селе Малодолинское Одесской области.
Об этом сообщает редактор сайта Odessit.
Неизвестные перекинули через забор желоб, конец которого положили на капот машины марки Toyota Corolla, и налили горючую жидкость. А после этого подожгли автомобиль.
К счастью, хозяин дома услышал хлопок и увидел начинающийся пожар. Огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных.
Также на месте работал следователь. Рассматриваются версии поджога. Среди них журналистская деятельность владельцев автомобиля и конфликты с соседями.
Tweet