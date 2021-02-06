Под Одессой во дворе частного дома подожгли авто семьи журналистов (фото)

Инцидент произошел вчера около 4:20 в селе Малодолинское Одесской области.

Об этом сообщает редактор сайта Odessit.

Неизвестные перекинули через забор желоб, конец которого положили на капот машины марки Toyota Corolla, и налили горючую жидкость. А после этого подожгли автомобиль.

К счастью, хозяин дома услышал хлопок и увидел начинающийся пожар. Огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных.

Также на месте работал следователь. Рассматриваются версии поджога. Среди них журналистская деятельность владельцев автомобиля и конфликты с соседями.