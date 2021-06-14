Под Одессой задержали полсотни нелегалов из Вьетнама

По семи гражданам уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали более 50 нелегалов из Вьетнама. Об этом сообщило Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области.

Отмечается, что в конце прошлой недели сотрудники отдела миграционного контроля совместно с полицией выявили в Белгород-Днестровском граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство.

«По семи гражданам уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП. Относительно 42 нарушителей составлены административные протоколы с задержанием до трех суток – они помещением в пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения», — сказано в сообщении. // УНИАН