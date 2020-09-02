Под Одессой задержали военнослужащего, торговавшего боеприпасами (фото)

В Одесской области правоохранители задержали с поличным — при продаже боевых гранат — военнослужащего одной из воинских частей ВСУ.

Как сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины, этот факт сбыта боеприпасов военнослужащим не единичен.

«Только за последние два дня, 31 августа и 1 сентября, он продал гражданскому лицу 880 патронов калибра 7,62×54 за 10 тысяч гривен, а также 7 гранат РГД без запалов — за 3,5 тысячи гривен другому человеку», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, планируется обыск по месту жительства фигуранта и его возможного сообщника, а также в воинской части.

Помимо того, прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами» (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)