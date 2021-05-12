Под Одессой задержан «ревнивец», зарезавший человека на кладбище

В среду, 12 мая, в Одесской области задержан мужчина, убивший человека во время поминальных мероприятий на кладбище.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, в минувшее воскресенье на одном из сельских кладбищ, где собрались люди, чтобы помянуть ушедших родственников, был смертельно ранен мужчина. По словам свидетелей, «неизвестный подбежал к одному из присутствовавших в компании во время поминального обряда и ударил его ножом в шею». После этого мгновенно скрылся.

Местные жители вызвали скорую помощь и до ее приезда пытались оказать потерпевшему первую помощь. Однако от обильной кровопотери 49-летний пациент скончался в больнице .

«Несмотря на то, что очевидцев трагедии оказалось немало, отыскать злоумышленника было достаточно сложно», — констатировали в полиции.

Трое суток сотрудники уголовного розыска устанавливали местонахождения убийцы, который, как выяснилось, скрывался в полях.

После задержания беглец заявил, что «убил соперника из ревности». Так ли это на самом деле, предстоит выяснить следствию.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержание под стражей.