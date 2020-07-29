Под Запорожьем водитель «под кайфом» разбил угнанное авто: погиб его пассажир (фото)

Сегодня, 29 июля, около 6:00 утра в Васильевский отдел полиции поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге «Харьков-Симферополь» вблизи города Васильевка.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областного управления полиции. Правоохранителями установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» житель города Запорожье 1998 года рождения, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пассажир автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм погиб на месте происшествия. По результатам медицинского обследования водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, полицией установлено, что автомобиль, на котором злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, был похищен ним утром того же дня с Хортицкого района Запорожья. Владелец транспортного средства даже не успел заметить, что остался без своего имущества и обратиться за помощью в полицию. В ходе опроса подозреваемого следователи установили, что он на автодороге увидел полицейскую машину и осознавая, что передвигается на угнанном автомобиле, запаниковал, вследствие чего потерял управление и совершил опрокидывание транспорта.

Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждены уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.

С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция обращается с просьбой откликнуться свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобилей, по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.