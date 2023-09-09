«Подарунки» воєнкомам в обмін на відстрочку від військової служби та відрядження за кордон: у НАЗК розкрили факти

Національне агентство з питань запобігання корупції розкрило два випадки отриманням воєнкомами “подарунків”, що пов’язані з корупцією.

Зокрема, за даними правоохоронців неправомірну вигоду за відстрочку від військової служби отримав керівник одного з об’єднаних районних ТЦК Львова. А ексочільник Запорізького обласного ТЦК за гроші сприяв виїзду за кордон своєму підлеглому. Про махінації розповіли в НАЗК, передає УНН.

“Встановлено, що підлеглий начальника Запорізького ОТЦК продав дружині свого керівника автомобіль MAZDA CX-5 за ціною, що на 800 тис. грн менша за його ринкову вартість. Після цього воєнком приймав рішення стосовно підлеглого, зокрема, надаючи йому відпустки для виїзду за кордон.

Син іншого воєнкома — керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова — отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 кв.м та прибудинкової території в смт Брюховичі, Львівської області. Жінка, яка подарувала будинок сину воєнкома, пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є особою, придатною до проходження служби в умовах війни.

Цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень”, — розповіли в НАЗК про махінації із подарунками воєнкомам.

Дії обох воєнкомів кваліфіковані за ст. 172-5 КУпАП — порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Відповідно до інкримінованої статті воєнкоми повинні сплатити штрафи, а зазначені вище подарунки будуть конфісковані на користь держави.

Додатково

Згідно із законодавством, воєнкомам (як особам, зазначеним у п., п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону про запобігання корупції) забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, якщо такі подарунки пов’язані з виконанням воєнкомами своїх службових повноважень.

У НАЗК зазначили, що “подарунком” вважаються гроші або майно, а також переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що надаються безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.