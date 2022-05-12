«Подарунок» на день народження – ніж в серце: на 10 років ув’язнено жителя Хмельниччини за вбивство співмешканки

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 59-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, трагедія сталась у червні минулого року в одному із сіл колишнього Деражнянського району.

Під час святкування дня народження цивільної дружини між чоловіком та жінкою виникла суперечка.

В ході конфлікту засуджений декілька разів вдарив потерпілу ножем, один з яких прийшовся у серце.

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Вироком Деражнянського районного суду нелюда засуджено до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури