«Подарунок» на день народження – ніж в серце: на 10 років ув’язнено жителя Хмельниччини за вбивство співмешканки
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 59-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, трагедія сталась у червні минулого року в одному із сіл колишнього Деражнянського району.
Під час святкування дня народження цивільної дружини між чоловіком та жінкою виникла суперечка.
В ході конфлікту засуджений декілька разів вдарив потерпілу ножем, один з яких прийшовся у серце.
Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Вироком Деражнянського районного суду нелюда засуджено до 10 років позбавлення волі.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet