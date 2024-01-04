Податківець вимагав 6 тисяч доларів хабаря щомісяця від власника АЗС

Прокурори Київської обласної прокуратури викрили та повідомили про підозру головному державному інспектору одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний висунув вимогу власнику шістьох АЗС на території столиці та Київської області сплачувати йому щомісячно 6 тисяч доларів США. За це він обіцяв не створювати штучні перешкоди у його підприємницькій діяльності.

Податківця затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 150 тисяч гривень. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводили прокурорами спільно з оперативниками Другого управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура