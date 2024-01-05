Податківець вимагав хабар за зменшення штрафних санкцій з 1,5 мільйона до тисячі гривень

Прокурори Київської обласної прокуратури викрили та повідомили про підозру головному державному інспектору одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Київській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав 250 тисяч гривень від представника товариства, що здійснює діяльність з продажу паливно-мастильних матеріалів на території Київщини. За хабар він обіцяв позитивне закриття фактичної перевірки та зменшення штрафних санкцій з півтора мільйона до тисячі гривень.

До суду скеровано клопотання про обрання податківцю запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювались прокурорами за оперативного супроводу Другого управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура