Податківцями до бюджету відшкодовано понад ₴13 млн. у сфері вантажних перевезень 

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході досудового розслідування встановили, що службова особа ПрАТ протягом 2018 року умисно ухилялася від сплати ПДВ.

Як повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у м. Києві Сергій Кононенко, для цього співробітник підприємства, яке надає послуги у сфері вантажних перевезень, документально оформлював прийняття ремонтних робіт та запасних частин від контрагентів по операціях, які фактично не відповідали складеним первинним документам.

«Наразі ця особа забезпечила відшкодування завданих бюджету збитків на суму 13 948 872 грн. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212 КК України у зв’язку із погашенням завданих державі збитків», — зазначив Сергій Кононенко. При цьому повідомлення про підозру та направлення матеріалів кримінального провадження до суду щодо службової особи не вплине на надання послуг у сфері вантажних перевезень цим підприємством. Будь-які дії щодо блокування його господарської діяльності слідчими податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві не здійснюються. Запобіжний захід відносно правопорушника не обирався.

Загалом, за словами Сергія Кононенка, працівники ГУ ДФС у м. Києві протягом 2020 року упередили розкрадання з бюджету ПДВ на суму 1,0 млрд.грн.

ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві