Податківцями до бюджету відшкодовано понад ₴13 млн. у сфері вантажних перевезень 

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Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході досудового розслідування встановили, що службова особа ПрАТ протягом 2018 року умисно ухилялася від сплати ПДВ.

Як повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у м. Києві Сергій Кононенко, для цього співробітник підприємства, яке надає послуги у сфері вантажних перевезень, документально оформлював прийняття ремонтних робіт та запасних частин від контрагентів по операціях, які фактично не відповідали складеним первинним документам.

Кабмин решил разделить ГФС / фото newsradio.com.ua

«Наразі ця особа забезпечила відшкодування завданих бюджету збитків на суму 13 948 872 грн. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212 КК України у зв’язку із погашенням завданих державі збитків», — зазначив Сергій Кононенко. При цьому повідомлення про підозру та направлення матеріалів кримінального провадження до суду щодо службової особи не вплине на надання послуг у сфері вантажних перевезень цим підприємством. Будь-які дії щодо блокування його господарської діяльності слідчими податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві не здійснюються. Запобіжний захід відносно правопорушника не обирався.

Загалом, за словами Сергія Кононенка, працівники ГУ ДФС у м. Києві протягом 2020 року упередили розкрадання з бюджету ПДВ на суму 1,0 млрд.грн.

ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві

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