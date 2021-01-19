Податківцями вилучено партію фальсифікованої тютюнової продукції 

У Києві та Київській області було організовано незаконне виробництво підакцизної групи товарів у нежитлових спорудах із використанням обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Цю «продукцію» надалі реалізовували на території України під виглядом відомих брендів.

Цей факт викрили співробітники Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Здійснюючи досудове розслідування, вони вилучили партію фальсифікованої необлікованої тютюнової продукції

Було виявлено такі тютюнові вироби без марок акцизного податку: Compliment, Minsk Capital, Bond, Marshall, Fokus, LD, Rothmans, Pull, Credo,

Dubao, Monte Carlo, Marvel, Lucky Strike, Vitton, Fest, Marlboro, Marvel, NZ, Qveen, Lifa, Basio, Sobranie, Kent.

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю 483 944 гривень.

ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві