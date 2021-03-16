Податкова міліція Київщини виявила під час обшуку 35 млн. гривень готівкою

Продовжуючи розслідування, співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили, що вищезазначеної схеми входило понад 15 осіб та 10 суб’єктів господарської діяльності.

Службові особи одного із товариств, за попередньою змовою із громадянами, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення реалізації ТМЦ в адресу підконтрольних підприємств ухилились від сплати податків, в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ряд вищезгаданих товариств, які використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками «ризиковості», ухилялися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал районного суду м. Києва слідчі та оперативники ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків офісних та житлових приміщень, а також транспортних засобів, в результаті яких виявили оригінали та копії документів СГД, комп’ютерну техніку, печатки підприємств як резидентів, так і нерезидентів, та грошові кошти в іноземній та національній валютах.