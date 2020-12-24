Податкова міліція зупинила діяльність нафтобази, що здійснювала незаконну торгівлю паливом в Київській та Харківській областях

В Київській та Харківській областях працівниками слідчого управління Офіс великих платників ДФС України в ході проведення заходів направлених на протидію незаконному обігу товарів акцизної групи, в результаті обшуків на території нафтобаз, що належать кільком підприємствам, встановлено факт зберігання та продажу виготовлених паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо, бензин А92, А95), що не відповідають вимогам ДСТУ, з порушенням вимог законодавства.

Підприємства оформляли реалізацію бензину та дизпалива в адресу ризикових суб’єктів господарської діяльності без фактичної поставки такого товару, що дозволяло документально прикрити обсяги реалізації пального в роздріб за готівку.

Таким чином, працівники підприємств здійснювали торгівлю без належного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, ухиляючись від сплати акцизного податку.

За результатами проведених заходів вилучено та передано на відповідальне зберігання понад 490 тон паливно-мастильних матеріалів загальною орієнтовною вартістю біля 12 млн гривень.

Здійснюється досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України