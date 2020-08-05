Податковою міліцією Харківщини викрито злочинця, який видавав себе за працівника Генпрокуратури

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області викрито шахрая, який самовільно привласнив собі владні повноваження та звання службової особи, підробивши документи.

В ході обшуку житлового приміщення, яким користується громадянин України, виявлено підроблене службове посвідчення прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України з фотографією вищевказаного громадянина. Також знайдені особисті речі (одяг, взуття, годинник представницького класу), якими шахрай користувався на зустрічах з ошуканими громадянами.

Особу шахрая встановили в ході розслідування іншого кримінального провадження, розпочатого в червні 2020 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, у процесі якого слідчі розкрили низку фіктивних підприємств. Одне з них і очолював шахрай.

В рамках зазначеного провадження було встановлено, що службові особи приватного підприємства, в період 2020 року, при здійсненні експорту олії соняшникової, з метою легалізації незаконно придбаної сировини для виробництва олії, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від ризикових контрагентів, які нібито здійснили постачання підмінної товарної групи – товарів народного споживання. Така схема мінімізації податкових зобов’язань була оприлюднена в одному з телеграм-каналів.

У результаті обшуків, проведених в липні 2020 за юридичною адресою приватного підприємства, було встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які нібито надходили на його адресу від фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, передані за актами прийому-передачі іншому підприємству, товариству з обмеженою відповідальністю, розташованому за юридичною адресою в місті Дніпрі, де також було проведено огляд. Однак, як встановили співробітники податкової міліції Харківщини, вищевказане підприємство за цією юридичною адресою не знаходиться, нерухоме майно його відсутнє, договір оренди з власником приміщень ніколи не укладали. Не було виявлено й товарно-матеріальних цінностей згідно актів прийому – передачі, які нібито передавали від приватного підприємства до цього товариства з обмеженою відповідальністю.

Того ж дня слідчі провели обшук за місцем проживання його директора. Саме під час цього обшуку виявилось чимало цікавого й відкрилась ще одна сторінка розслідування.

Співробітники податкової міліції натрапили на підроблене посвідчення прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, в яке була вклеєна фотографія директора ТОВ, а також були знайдені протоколи допитів свідків від імені прокурора Генеральної прокуратури України та підроблені матеріали кримінального провадження. Так, у шахрайський спосіб, злочинець вимагав від підприємців гроші за «вирішення питань».

Крім того, як стало відомо у ході розслідування, вказаний громадянин, котрий – до речі – раніше вже був осуджений, створив групу людей з підробленими документами: фіктивних директорів та керівників неіснуючих підприємств, яких він вербував для втілення схем ухилення від податків. Є, навіть, готова картотека цих «подільників».

Наразі порушено кримінальну справу одразу за декількома статтями.

Зі свого боку, податкова міліція Харківщини закликає платників податків бути обережними й пильними, знати свої права та не вступати у переговори з громадянами, особа яких достеменно не встановлена.

Державна фіскальна служба України