Податковою міліцією Київщини накладено арешт на залізничні вагони орієнтовною вартістю ₴111 млн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в ході досудового розслідування кримінального провадження, яке розпочате за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено службових осіб одного з підприємств України, які ввезли на митну територію країни 303 залізничні вагони, в митному режимі «тимчасове ввезення» з умовним частковим звільненням від оподаткування.

Службові особи зазначеного підприємства порушуючи вимоги чинного законодавства України умисно ухилялись від сплати податків, незаконно передали вказані залізничні вагони у тимчасове платне користування на умовах оренди, в результаті чого не оформили їх у відповідний митний режим «Імпорт», тим самим умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 20,8 млн. гривень.

Станом на теперішній час ухвалою суду накладено арешт на вищезазначені залізничні вагони, вартість яких згідно митних декларацій

складає 111 млн. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

ГУ ДФС у Київській області