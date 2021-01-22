Податковою міліцією Київщини накладено арешт на залізничні вагони орієнтовною вартістю ₴111 млн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в ході досудового розслідування кримінального провадження, яке розпочате за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено службових осіб одного з підприємств України, які ввезли на митну територію країни 303 залізничні вагони, в митному режимі «тимчасове ввезення» з умовним частковим звільненням від оподаткування.

Службові особи зазначеного підприємства порушуючи вимоги чинного законодавства України умисно ухилялись від сплати податків, незаконно передали вказані залізничні вагони у тимчасове платне користування на умовах оренди, в результаті чого не оформили їх у відповідний митний режим «Імпорт», тим самим умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 20,8 млн. гривень.

Кабмин решил разделить ГФС / фото newsradio.com.ua

Станом на теперішній час ухвалою суду накладено арешт на вищезазначені залізничні вагони, вартість яких згідно митних декларацій
складає 111 млн. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

ГУ ДФС у Київській області

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