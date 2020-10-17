Столичний суд призначив покарання чоловіку, який вдарив незнайомця ножем у груди

За скоєний злочин зловмисник проведе п’ять років у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні цього року до поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівській вони надають медичну допомогу чоловіку із ножовим пораненням.

На місці події поліцейські встановили, що чоловік попросив у перехожого пригостити його цигаркою. Той відмовив, на що незнайомець його образив. Ображений після конфлікту пішов геть, але незабаром повернувся та ножем вдарив опоненту у груди.

Впродовж декількох годин під час відпрацювання території поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився раніше не судимий 54-річний уродженець Миколаївської області.

Вироком Подільського районного суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, чоловіка засуджено на п’ять років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва