Подонка, избившего «азовца» в Запорожье, отпустили под залог, полиция требует арест

Прокуратура будет обжаловать решение суда

Подозреваемого в нападении на военнослужащего «Азова» в Запорожье отпустили под залог в размере 40 тысяч гривен. Полиция поддерживает недовольство общественности и настаивает на аресте нападавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Правоохранители говорят, что собрали достаточную доказательственную база, в частности, получили видеозапись с противоправными действиями подозреваемого, однако суд избрал ему меру пресечения в виде залога.

«Эта ситуация получила широкий общественный резонанс. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу другим гражданам», — заявили в полиции.

В полиции добавили, что состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина до сих пор находится в коме.

Отметим, вечером 21 июля правоохранители получили информацию, что в больницу попал местный житель с травмами головы. Правонарушитель, совершивший нападение, скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали. Пострадавшим оказался боец батальона «Азов». // РБК-Украина