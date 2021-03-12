Подписан закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)» № 1256-IX, принятый Верховной Радой 18 февраля 2021 года.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Сообщается, что этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия «детская порнография» и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, притязания лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Также законом вводится особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

«Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия (Ланцаротскую конвенцию) ратифицировано Законом Украины от 10 февраля 2012 года. Ее целями является предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, борьба с этими явлениями, содействие национальному и международному сотрудничеству в указанной сфере, защита прав детей, ставших жертвами такого насилия», — отмечается в сообщении.

Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.